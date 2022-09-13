Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde bir çocuğun futbol sahası talebini ilettiği AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın girişimleriyle köye futbol sahası yapıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ile 24 Ağustos'ta Akkoşan köyünü ziyaret ettiği sırada 12 yaşındaki Mehmet Ali Yüksel'in futbol sahaları olmadığını ilettiği Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i arayarak, konuyla ilgilenmesini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 20 günde köyde belirlenen bir alana kale direkleri ve köşe bayraklarının da olduğu toprak saha kurdu.

Milletvekili Can, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş ve beraberindekilerle köye giderek, çocuklara tişört ve futbol topu hediye etti.

Can, Çaykara, Güneş ve diğer görevliler, daha sonra sahada çocuklarla futbol oynadı.

Milletvekili Can, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sporu teşvik eden bir hükümet olduklarını ve sporla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun ve futbolun içerisinden gelen bir lider olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

"24 Ağustos'ta Akkoşan köyü ziyaretinde Mehmet Ali kardeşimizle tanıştık. Mehmet Ali, 'Başkan, bizim sahaya ihtiyacımız var, top oynayamıyoruz, topumuz ve formamız yok' dedi. Biz de kendisini kırmadık ve araziyi yerinde gördük. Sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i aradık. Kendisine teşekkür ediyorum. Hemen burayı ayarladı ve sahayı düzenledi. Yeterli mi, değil ama en azından genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Beklentilerini karşıladık. Eğer çocuk kapasitesi artarsa inşallah daha değişik şeyler düşünebiliriz. Önemli olan çocukların taleplerini geri çevirmemek. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Onlar bizim geleceğimiz."

Mehmet Ali Yüksel de "Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. İsteğimizi yerine getirdi. Köyümüze saha yapılmasını çok istemiştik. Sağ olsun kendisi de isteğimizi yerine getirdi. Bugün milletvekilimizle de güzel bir maç yaptık." dedi.