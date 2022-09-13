Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi

13.09.2022 17:52
Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde bir çocuğun futbol sahası talebini ilettiği AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın girişimleriyle köye futbol sahası yapıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünde bir çocuğun futbol sahası talebini ilettiği AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın girişimleriyle köye futbol sahası yapıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ile 24 Ağustos'ta Akkoşan köyünü ziyaret ettiği sırada 12 yaşındaki Mehmet Ali Yüksel'in futbol sahaları olmadığını ilettiği Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i arayarak, konuyla ilgilenmesini istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 20 günde köyde belirlenen bir alana kale direkleri ve köşe bayraklarının da olduğu toprak saha kurdu.

Milletvekili Can, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş ve beraberindekilerle köye giderek, çocuklara tişört ve futbol topu hediye etti.

Can, Çaykara, Güneş ve diğer görevliler, daha sonra sahada çocuklarla futbol oynadı.

Milletvekili Can, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sporu teşvik eden bir hükümet olduklarını ve sporla ilgili ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun ve futbolun içerisinden gelen bir lider olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu:

"24 Ağustos'ta Akkoşan köyü ziyaretinde Mehmet Ali kardeşimizle tanıştık. Mehmet Ali, 'Başkan, bizim sahaya ihtiyacımız var, top oynayamıyoruz, topumuz ve formamız yok' dedi. Biz de kendisini kırmadık ve araziyi yerinde gördük. Sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş'i aradık. Kendisine teşekkür ediyorum. Hemen burayı ayarladı ve sahayı düzenledi. Yeterli mi, değil ama en azından genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Beklentilerini karşıladık. Eğer çocuk kapasitesi artarsa inşallah daha değişik şeyler düşünebiliriz. Önemli olan çocukların taleplerini geri çevirmemek. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. Onlar bizim geleceğimiz."

Mehmet Ali Yüksel de "Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. İsteğimizi yerine getirdi. Köyümüze saha yapılmasını çok istemiştik. Sağ olsun kendisi de isteğimizi yerine getirdi. Bugün milletvekilimizle de güzel bir maç yaptık." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, kentteki yurtlarda incelemede bulundu AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, kentteki yurtlarda incelemede bulundu
Kaynak: AA

Milletvekili, Kırıkkale, AK Parti, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
17:29 Bakan Çavuşoğlu, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kurulan tuzak hakkında konuştu: Yunanistan başkalarının maşası oluyor
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Köydeki çocuğun futbol sahası talebi, milletvekilinin girişimiyle yerine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement