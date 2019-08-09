Kırıkkale'nin kaynak tuzu dünya sofralarında

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğiyle rağbet görüyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Rusya ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mineral bakımından çok zengin kaynak suyu tuzunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini savundu.

Gözüyukarı, "ABD'ye daha önce başka bir şirket üzerinden ihraç ediyorduk. Şu anda ABD'de bir hazırlık içerisindeyiz, reklam kampanyalarımız başladı. Oraya bir şirket kurmak için faaliyette bulunduk. Kısmet olursa şirket kurulunca eylül ayından sonra yüklü ihracatımız başlayacak. Diğer ülkelere zaten kendi markamızla gönderiyoruz. Tuzumuz, TBMM'de de sürekli konuşuluyor. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can aracılığı ile oraya gönderdik." diye konuştu.

"Güneş olduğu zaman günde 8-10 ton çıkıyor"

Gözüyukarı, üretim alanlarını daha da büyüteceklerini, kapasiteyi artıracaklarını dile getirerek, yurt dışından ciddi talep geldiğini aktardı.

Üretimlerinin yüzde 80'inini ABD'ye ihraç etmeyi planladıklarını belirten Gözüyukarı, şöyle devam etti:

"Biz fabrika işlemi yapmadığımızdan şu anda buradaki üretim kapasitemiz tamamen doğayla güneşle alakalı bir durum. Güneş olduğu zaman günde 8-10 ton çıkıyor. Kış aylarında biraz düşüyor ama onu da tesisi büyüterek aşacağız. Şu anda ortalama yıllık bin ton ihraç ediyoruz. İlerleyen dönemde bu rakamı artıracağız. Tuzumuz sıvı halde çıktığı için bütün mineraller toprakta bulunmakta. Tuzlu su yerin altında dolaştığı zaman toprak minerallerini de toplayıp çıkıyor. Diğer tuzlardan en büyük farkı içerisinde doğal iyot olması."

Coğrafi işaret alma çalışmaları

Gözüyukarı, ürün için coğrafi işaret alma konusunda çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Kırıkkale Valiliği de bu konuda çalışma yapıyor ve başvuruda bulundu. Kırıkkale Üniversitesi'nde yürütülen çalışmanın ardından raporun sonucu Türk Patent ve Marka Kurumuna verilecek. Kısmet olursa tuzumuz coğrafi işaret ürünü listesine girecek." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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