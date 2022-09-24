Kırıkkale'de doğaya bırakılan keklikleri yakalayıp sattığı iddia edilen kişiye ceza - Son Dakika
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Kırıkkale'de doğaya bırakılan keklikleri yakalayıp sattığı iddia edilen kişiye ceza

24.09.2022 15:32
Kırıkkale'de doğaya bırakılan keklikleri yakalayıp sattığı iddia edilen kişiye ceza

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaya bırakılan kınalı keklikleri yakalayarak sattığı öne sürülen şüpheliye 23 bin 81 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğaya bırakılan kınalı keklikleri yakalayarak sattığı öne sürülen şüpheliye 23 bin 81 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kaçak köyünde O.A'nın, doğaya salınan kınalı keklikleri yakaladığını tespit etti.

Köye giden ekipler O.A'ya ait kafeste 2 kınalı keklik buldu.

Yakaladığı diğer 2 kekliği sattığı öne sürülen ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 23 bin 81 lira ceza verilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kafesteki keklikler doğaya bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de doğaya bırakılan keklikleri yakalayıp sattığı iddia edilen kişiye ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de doğaya bırakılan keklikleri yakalayıp sattığı iddia edilen kişiye ceza - Son Dakika
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