Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

11.09.2022 15:12
Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erdal D. idaresindeki 46 FA 400 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 41. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi, araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşegül D, Meltem D. ve Oğuzhan D. yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan itfaiyeye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Kırşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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