Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İYİ Parti'nin 6 oy farkla kazandığı ancak AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen, belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İYİ Parti'nin 6 oy farkla kazandığı ancak AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen, belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.
Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilen Keskin ilçesinde, oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı. 23 sandıkta 6 bin 396 seçmenin oy kullanacağı seçimde AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve BTP'nin adayları yarışıyor. İlçede oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'li Necati Alsancak, yarışı önde tamamlamış, ancak AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda YSK ilçede kısıtlı seçmenlerin oy kullandığına hükmederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Hasan AKYILDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, - 

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Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
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