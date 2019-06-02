Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)

23 dakika önce

İYİ PARTİ ADAYI OYUNU KULLANDIMillet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak, Keskin Kız Meslek Lisesi'nde kurulan 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2), System.String[]

İYİ PARTİ ADAYI OYUNU KULLANDI
Millet İttifakı adayı İYİ Partili  Necati Alsancak, Keskin Kız Meslek Lisesi'nde kurulan 1006 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra açıklama yapan Alsancak, "31 Mart'ta aldığımız mazbatanın kısıtlı seçmenden dolayı iptal edilmesi neticesinde 2 Haziran'da tekrardan sandık başına gittik. Seçimin ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:58 Kaynak: DHA
Necati Alsancak, İYİ Parti, Keskin, Politika
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