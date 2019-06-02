Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)
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KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMASeçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA
Seçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.
Keskin'deki Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki 1009 sayılı sandıkta tartışma çıktı. AK Partili ve İYİ Partililer arasında yaşanan tartışmaya güvenlik güçleri müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Tarafların tartışması
-Güvenlik güçlerinin sakinleştirmesi
-Detaylar
KIRIKKALE,
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