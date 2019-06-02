Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)

57 dakika önce

KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMASeçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2), System.String[]


KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA

Seçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.
Keskin'deki Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki 1009 sayılı sandıkta tartışma çıktı. AK Partili ve İYİ Partililer arasında yaşanan tartışmaya güvenlik güçleri müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi. 

Görüntü Dökümü
------------
-Tarafların tartışması
-Güvenlik güçlerinin sakinleştirmesi
-Detaylar

KIRIKKALE,

====================


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Keskin, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak 3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]