Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı(Tür: Yurt)

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı
(Tür: Yurt)
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
Keskin, Kırıkkale, Güncel
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