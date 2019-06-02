Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı
1 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı(Tür: Yurt)
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
'nin Keskin
ilçesinde yenilenen seçimlerle ilgili oy sayımına başlandı
(Tür: Yurt)
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