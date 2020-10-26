Kırıkkale'nin köyleri "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesiyle güzelleşiyor - Son Dakika

Kırıkkale'nin köyleri "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesiyle güzelleşiyor

26.10.2020 11:31
Kırıkkale'nin köyleri

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında köylerin çehresi değişiyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında köylerin çehresi değişiyor.

İlk olarak Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde düzenlenen etkinlikte, proje hayata geçirildi. Proje kapsamında köylerin girişinden itibaren bütün eksikler tamamlanarak çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle köydeki evlerin dış cephesini boyadı.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesini ilk olarak Bedesten köyünde hayata geçirdiklerini ve projeyle bütün köyleri yaşanabilir hale getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Proje kapsamında köylerin girişinden itibaren mezarlıkların ve köy meydanının düzenlenmesi ile bütün köyü kilit parke yaptıklarını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Köy meydanında vatandaşların oturup muhabbet edebilecekleri, taziyelerini kabul edebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Köydeki metruk binaların tamamını temizliyoruz ve kötü görünen binaları da boyatıyoruz. Aynı şekilde mezarlıklarımızı düzenliyoruz. Giriş ve çıkışlara güvenlik kameraları yerleştiriyoruz. Diğer taraftan da çok kötü görüntüye sebebiyet veren ve tasvip etmediğimiz çöpler var. Bunlar rüzgarla birlikte tarlalara gidiyor. Bunu önlemek için de bütün köylerimize çöp toplama alanları yapıyoruz. Bunlarda İl Özel İdaresi ve yakınsa ilçe belediyeleri tarafından belirli aralıklarla alınacak. Böylece şehir merkezindeki vatandaşlarımız hangi standarda sahipse köydeki vatandaşlarımız da aynı standartlara sahip olacak."

Projenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en güzel örneklerinden birisi olduğuna dikkati çeken Sezer, "Bütün kurumlarımızın ve bakanlık temsilcilerimizin sorumluluğu var. Şimdi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımız yaşlıların evlerini boyamaya başladılar. Diğer taraftan müftülüğümüz, belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi çalışıyor. Bütün kaynaklar bir araya gelince de güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bütün köylerimizi bu şekilde elden geçireceğiz ve bunu kısa sürede yapacağız." dedi.

Yunus Sezer, Kırıkkale, AK Parti, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'nin köyleri 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesiyle güzelleşiyor - Son Dakika

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