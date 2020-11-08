Kırıkkale'nin köyleri "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesiyle güzelleşiyor - Son Dakika

Kırıkkale'nin köyleri "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesiyle güzelleşiyor

08.11.2020 18:05

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında eksiklikleri giderilen köylerin çehresi değişiyor.

Kırıkkale Valiliğince başlatılan "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında eksiklikleri giderilen köylerin çehresi değişiyor.

Proje kapsamında, Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten ile Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köylerinin ardından bu hafta da Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde etkinlik düzenlendi.

Köylerin girişinden itibaren bütün eksiklerin tamamlandığı proje kapsamında, metruk yapılar yıkılıyor ve görüntü itibarıyla kötü durumda olan binaların dış cephesi boyanıyor.

Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve vatandaşlar da proje kapsamında görevlilerle kilit parke döşedi ve boya yaptı.

Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün köyleri bu şekilde ziyaret ederek köylerin ihtiyaçlarını gidermek istediklerini söyledi.

Kırıkkale'de tüm milletvekillerinin, Cumhurbaşkanın talimatı ve hükümetin gönderdiği ödeneğin kullanılmasında desteklerini gördüklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"İki yıldır Kırıkkale'de görev yapıyorum. Her başladığımız projede ayrı bir heyecan duyuyoruz. Bu heyecanımızın sebebi Kırıkkale insanının sıcaklığından kaynaklanıyor. Biz bir adım atıyorsak yüz adımla Kırıkkale halkından karşılık görüyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Proje kapsamında bütün köylerimizin alt yapısını tamamlayacağız. Yollarımıza kilit parke döşeyeceğiz. Köy içi düzenlemesini yapacağız. Köy meydanını düzenleyeceğiz, köylerimizin çöp problemini halledeceğiz."

Kamu binalarını köylülerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Sezer, "Okullarımızı, sağlık evlerimizi yeniden restore edip, taziyelerde, düğünlerde ortak bir şekilde kullanılacak hale getireceğiz. Köylerin giriş ve çıkışlarına güvenlik kamera sistemi kurarak, köylerimizin güvenliğini daha iyi hale getireceğiz." dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devlet milleti ile beraber olmaya AK Parti iktidarı döneminde başladı. Kırıkkale'nin sorunlarını çözme noktasında Sayın Valimiz Yunus Sezer'in hem bürokrasi hem de devlet tecrübesinden faydalanıyoruz. Beraber çalışmaktan onur duyuyorum. Gece gündüz çalışarak bütün hayallerimizi gerçekleştiriyor. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Kırıkkale'nin köyleri En Güzel Köy Benim Köyüm projesiyle güzelleşiyor
Kırıkkale'nin köyleri En Güzel Köy Benim Köyüm projesiyle güzelleşiyor
Kırıkkale'nin köyleri En Güzel Köy Benim Köyüm projesiyle güzelleşiyor
Kırıkkale'nin köyleri En Güzel Köy Benim Köyüm projesiyle güzelleşiyor

Milletvekili, Yunus Sezer, Kırıkkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'nin köyleri 'En Güzel Köy Benim Köyüm' projesiyle güzelleşiyor - Son Dakika


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