Kırıkkale'de kafe yangını - Son Dakika
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Kırıkkale'de kafe yangını

29.08.2022 03:39
Kırıkkale'de kafe yangını

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kafede buzdolabı prizinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kafede buzdolabı prizinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Yahşihan ilçesinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Kafeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yenişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kafe yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kafe yangını - Son Dakika
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