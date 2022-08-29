Yangın, Yahşihan ilçesinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Kafeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Yenişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de kafe yangını - Son Dakika

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