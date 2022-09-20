Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü, üzerindeki tabanca ile M.K'ye ateş açarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı E.Ü, polis ekiplerince yakalandı.
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