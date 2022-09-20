İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

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