Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

21.09.2022 09:53
Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'ta M.K'yi (32) tabancayla yaraladığı iddiasıyla yakalanan E.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.Ü, üzerindeki tabanca ile M.K'ye ateş açmıştı. Bacaklarından yaralanan M.K, hastaneye kaldırılmış, zanlı E.Ü, gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement