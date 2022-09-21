İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ü. ile M.K. (32) arasında Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak'taki bir apartmanın içerisinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.Ü, üzerindeki tabanca ile M.K'ye ateş açmıştı. Bacaklarından yaralanan M.K, hastaneye kaldırılmış, zanlı E.Ü, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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