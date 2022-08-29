Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü - Son Dakika
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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü

29.08.2022 03:15
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde alevlere teslim olan müstakil bir ev, kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Akkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Müstakil evin yanında bulunan yüzlerce kilogram soğan ise çıkan yangında zarar gördü. Söndürme çalışmalarının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi: Yüzlerce kilogram soğan zarar gördü - Son Dakika
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