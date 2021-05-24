Kırıkkale'nin yeni mesire alanı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, MKE den devir edilen arpalı çukuru olarak bilinen bölgedeki alanda 30 bin metrekarelik mesire alanındaçalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara'yla yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı belediyemizin yeni Mesire Alanı, "Tamamlandığında temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacak"diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı 'Kırıkkale'ye yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz, vatandaşın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. Burada yüzlerce aile aynı anda piknik yapabilecek.' ifadelerini kullandı.

Yeni Mesire Alanı'nın, Kırıkkalelilerin yeni piknik merkezi olacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı,şunları kaydetti: 'Şehre kazandıralacak 30 bin metrekarelik mesire alanda yürüyüş ve bisiklet yolu, 100 adet kamelya ve Mangal yakmak isteyen vatandaşlar için barbekü de koyuyoruz. Vatandaşlar, ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de dinlenebilecekler. Şehrin ve çalışmanın 9 stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek" dedi.

Yetişmiş ağaçların bulunduğu mesire alanında, yürüyüş yolu, sosoyal tesis, tuvaletler, oyun alanları bulunan Yeni Mesire alanına Kırıkkale Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 300 adet çeşitli tipte fidan dikimi yapılarak yeşil ağaç sayısı artırıldı.