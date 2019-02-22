Kırıkkale Okul Bahçesinde Hasat Sevinci
32 dakika önce
Okul bahçesinde hasat sevinciKIRIKKALE'de Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde 'Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi kapsamında kurulan serada ilk hasat öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde hasat sevinci
KIRIKKALE'de Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde 'Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi kapsamında kurulan serada ilk hasat öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Kırıkkale
'de 58 özel eğitim öğrencisi bulunan Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından, Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası' projesi hazırlandı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi kapsamında desteklendi. Yaklaşık 2 ay önce proje kapsamında okulun bahçesinde 100 metrekare üzerine sera kuruldu. Öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak, toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon sürecini hızlandırmak amacıyla kurulan seraya yeşil soğan, marul ekildi. Açılışı bugün yapılan serada, ekilen ürünlerin de ilk hasadı yapıldı. Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüdaverdi Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Şener
ile öğrenciler katıldı.
'ÖĞRENCİLERİN DEVAM ORANLARI ARTIŞ GÖSTERDİ' Okul Müdürü
Hüseyin Meydaneri, projenin özel öğrenciler için hazırlandığını söyleyerek, şöyle konuştu Özel öğrencilerimiz toprak ve bitkilerle uğraşıp rehabilitasyon süreci hızlandıracaklar. Seramızın kurulumu ile birlikte özellikle kış aylarında öğrencilerimiz havaların soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamadıklarında serbest zaman diliminde vakitlerini sera içerisinde sulama, bakım gibi ihtiyaçlarını geçirmektedirler. Ayrıca okulumuza devam oranları seranın kurumu ile artış gösterdi. Öğrencilerimiz proje sayesinde organik seramızda yetişen ürünleri tüketeceklerdir dedi. Yapılan konuşmaların ardından ilk hasat öğrenciler tarafından yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:17 Kaynak: DHA
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