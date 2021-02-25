Vali Sezer'den Kırıkkale OSB'ye ziyaret

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, değerlendirme toplantısında firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Sezer, Kırıkkale OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, daha önce de Silah İhtisas OSB'de faaliyet gösteren firma yetkilileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantılarda dile getirilen sorunların hemen çözülemediğini ancak ilerleyen süreçte çözebilmek için bir araya geldiklerini anlatan Sezer, daha çok istişare olması için bu toplantıları tertip ettiklerini aktardı.

Sezer, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Kırıkkale OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın ile bazı firmaları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 49 firmanın üretim yaptığı Kırıkkale OSB'de 2 bin 30 kişi istihdam ediliyor.