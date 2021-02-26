Kırıkkale OSB'de 2 bin 30 kişiye iş istihdamı sağlanıyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin 30 kişiye iş istihdamının sağlandığını belirtti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) firmalarının sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantıya, Vali Sezer'in yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın ile sanayici ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Sezer, geçen hafta Kırıkkale Silah İhtisas OSB' de faaliyet gösteren firma yetkilileri ile iki defa bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün de sizlerle birlikteyiz. Toplantılarda dile getirilen sorunlar hemen çözülemiyor ama ilerleyen süreçte bizler ne yapabiliriz, sizlere nasıl yardımcı olabiliriz bunları sizlerden dinlemek üzere bir araya geldik. Daha çok istişare olsun diye bu toplantıları tertip ediyoruz" dedi.

Sanayici ve iş insanlarının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantının ardından, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Vali Sezer, firmaların faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Ağırlıklı olarak metal ve makine teçhizat ürünleri, plastik ürünleri ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 49 firmanın üretim yaptığı OSB'de 2 bin 30 personel istihdam ediliyor. - KIRIKKALE