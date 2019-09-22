Kırıkkale OSB'de fabrika yangını
58 dakika önce
- Kırıkkale OSB'de fabrika yangınıKIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
- Kırıkkale OSB'de fabrika yangını
KIRIKKALE - Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'deki OSB'de bulunan özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ve AFAD ekipleri de yangın alanında hazır bulundu. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek veriyor.
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