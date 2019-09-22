Son Dakika Haberleri: Kırıkkale OSB'de fabrikada yangın
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Kırıkkale OSB'de fabrikada yangın

34 dakika önce

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Kırıkkale OSB'de fabrikada yangın, System.String[]

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB'de özel bir şirkete ait geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek veriyor.

(İHA)

Kırıkkale, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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