KIRIKKALE - Otomobille cipin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - Son Dakika

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Durmaz ile Şule Akkaya (17), itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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