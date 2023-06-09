Kırıkkale Otoyolu'nda gerçekleşen sel trafiği durdurdu - Son Dakika
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Kırıkkale Otoyolu'nda gerçekleşen sel trafiği durdurdu

10.06.2023 00:18

Ankara-Kırıkkale Otoyolu'nda sağanak sonrası meydana gelen sel ve çamur nedeniyle Kırıkkale istikameti ulaşıma kapandı. Sevk ekipleri yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara ve çevresindeki yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda kısmi çökmeler yaşandı.

Kırıkkale Otoyolu'nda Sel: Trafik Durdu

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Ankara- Kırıkkale kara yolu da yağışın etkisiyle bir süre ulaşıma kapanırken, burada araç kuyrukları oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.

Kırıkkale Otoyolu'nda Sel: Trafik Durdu

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Trafik normal seyrine dönmeye başladı. Bölgede yol temizleme çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kırıkkale Otoyolu'nda gerçekleşen sel trafiği durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale Otoyolu'nda gerçekleşen sel trafiği durdurdu - Son Dakika
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