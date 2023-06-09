Ankara ve çevresindeki yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda kısmi çökmeler yaşandı.
Ankara- Kırıkkale kara yolu da yağışın etkisiyle bir süre ulaşıma kapanırken, burada araç kuyrukları oluştu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.
Trafik normal seyrine dönmeye başladı. Bölgede yol temizleme çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Otoyolu'nda gerçekleşen sel trafiği durdurdu - Son Dakika