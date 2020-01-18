Kırıkkale polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar etti - Son Dakika
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Kırıkkale polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar etti

6 saat önce

Polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar ettiKIRIKKALE'de yıllık izine çıkan polis memuru Ş.K, akaryakıt istasyonunda şarj ettiği cep telefonuyla çıkışta görüşme yaptıktan sonra tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar etti

KIRIKKALE'de yıllık izine çıkan polis memuru Ş.K, akaryakıt istasyonunda şarj ettiği cep telefonuyla çıkışta görüşme yaptıktan sonra tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Muş'ta görev yapan ve yıllık izine ayrılarak memleketi Kırıkkale'ye gelen Ş.K., dün gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda görevlilerle sohbet etti. Buradaki ofiste cep telefonunu şarj eden Ş.K., şakalaştığı görevlilere kimliklerini sordu. Ş.K., telefonunu şarj ettikten sonra istasyondan ayrıldı. İstasyonun önünden geçen yolun kenarında cep telefonu görüşmesi yapan Ş.K., daha sonra tabancasını çıkarıp başına dayayarak ateşledi. İstasyondaki görevlilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ş.K.'nın öldüğü belirlendi. Ş.K.'nın istasyonda görevlilerle sohbet etmesi, cep telefonunu şarj ettikten sonra yola doğru yürümesi ve intihar etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ş.K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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Kırıkkale polis, iş yerinde şarj ettiği telefonla görüşme yapıp, intihar etti

Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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