KIRIKKALE Şehit babasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Şehit babasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KIRIKKALE'de oturan şehit babası Mustafa Kablan (72) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.

2016 yılının şubat ayında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan'ın babası Mustafa Kablan, 155 polis imdat hattını arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istediğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Kablan, eve gelen polis memurlarına, 2 bin lirayı teslim etti. Mustafa Kablan, "Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın bağış kampanyasına oğlum için 2 bin TL bağış yapıyorum. Bu az bile. Karınca, kararınca bizim de desteğimiz olsun" dedi. Şehidin annesi Elmas Kablan da (63) "Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece her şeyleri yeneriz, her kötülüğü yeneriz" dedi. Polisler, şehit ailesinin yaptığı bağışı banka şubesinde kampanya hesabına yatırıp dekontu tekrar aileye teslim etti.