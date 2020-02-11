Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

KIRIKKALE Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

KIRIKKALE Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
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