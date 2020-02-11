Son Dakika › Güncel › Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Kırıkkale şehit piyade uzman onbaşı davut özcan son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
KIRIKKALE Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
KIRIKKALE Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz