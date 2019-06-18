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KIRIKKALE Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

29 dakika önce

Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardıKIRIKKALE'de, sağanak sonrası oluşan selde, evini su basan Selbiye Kahraman (79), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
KIRIKKALE'de, sağanak sonrası oluşan selde, evini su basan Selbiye Kahraman (79), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırıkkale'de gündüz saatlerine etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Osmangazi Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Selbiye Kahraman'ın evi, bir anda yükselen sel sularıyla doldu. İçeride mahsur kalan Kahraman bağırarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye erinin sırtında evden çıkarılan yaşlı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sabriye Kahraman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin bilgi veren Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Arslan, 122 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine ekiplerin olay yerine geçtiğini belirterek, 'Ekiplerimiz hemen suyun içine geçerek vatandaşı sağlıkçı ekiplerle birlikte önce emniyete aldılar. Daha sonrasında sırtında taşıyarak ambulansa çıkarttılar. Çok şükür sağlıklı bir şekilde çıkarttık' ifadelerini kullandı.
KIRIKKALE Selde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
Kırıkkale, İtfaiye, Güncel
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