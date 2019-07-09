Kırıkkale semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
1 saat önce
KIRIKKALE'de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de ilk kez düzenlenen yamaç paraşütü uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu. Kırıkkale
Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce şehirde ilk kez yamaç paraşütü uçuşları düzenlendi. Kentin en yüksek yeri Ahılı
köyünden yapılan uçuşları Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
yerinde takip etti. Vali Sezer, yaklaşık 985 metre yükseklikten ilk atlayışları yapan paraşüt pilotları Ali Demir
ve Harun Akman'ı tebrik etti.
- Kırıkkale
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