Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de kurulacak "akıllı atölyeler", inşaat maliyetini düşürecek - Son Dakika

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak orta ölçekli sanayi sitesi, yatırımcıların inşaat maliyetlerini düşürecek.

MÜSİAD tarafından, Kırıkkale Silah İhtisas OSB ile imzalanan protokol kapsamında, bölgedeki 19 ve 20 dönümlük iki parselde, akıllı bina konseptinde 65 atölye yaptırılacak.

Atölyeler, Halk Bankası tarafından sağlanacak uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteğiyle satın alınabilecek.

Bu sayede Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönümlük arazide 2014'te kurulan Türkiye'nin ilk Silah İhtisas OSB'sinde yatırım yapacak firmaların, yatırımlarının büyük bir bölümünü oluşturan inşaat maliyetlerinin asgari düzeye çekilmesi sağlanacak.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Silah İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Varlı, AA muhabirine, Silah İhtisas OSB'nin Kırıkkale ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

OSB'nin, savunma sanayisinin bel kemiği olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) hemen bitişiğinde olduğunu dile getiren Varlı, "Savunma sanayisine yönelik özel sektörün gelişmesi anlamında önemli bir organize sanayi bölgesi. Şu anda arsa tahsisleri noktasında epey mesafe katetmiş durumdayız." dedi.

Varlı, MÜSİAD'a geçen hafta imzaladıkları protokol kapsamında 19 ve 20 dönüm iki parsel tahsis edeceklerini dile getirdi.

MÜSİAD'ın, Silah İhtisas OSB'de yatırım yapacak firmalar için yatırım maliyetini asgariye çekecek bir projeyle kendilerine geldiğini anlatan Varlı, şöyle konuştu:

"Bu 19 ve 20 dönümlük iki parselde, yaklaşık 65 atölye ölçeğinde yerler yapacaklar. Bunlar modüler sistemde olacak. 280 metrekare taban alanlı, 280 metrekare asma katlı olmak üzere yaklaşık 600 metrekarelik iş yerleri olacak. Yatırımcı buraya geldiğinde kendisine örneğin 1000 metrekarelik bir yer lazım, inşaatla uğraşmayacak. Bu binaların inşaatını tamamen MÜSİAD yapacak. Bu binalar akıllı bina konseptinde, elektriği güneş enerjisiyle sağlanan, güvenliği olan yerler olacak. Organize sanayi bölgesinde imalat yapmak isteyen, fabrika ölçeğinden küçük firmaların inşaatla uğraşmalarını önleyecek ve yatırımlarının büyük bir bölümünü harcayacakları inşaat maliyetlerini asgariye çekecek bir proje bu."

İnşaat 8 ayda tamamlanacak

Varlı, proje kapsamında halen Silah İhtisas OSB'de faaliyet gösteren ve ileride faaliyete geçecek firmalara da destek hizmeti verecek birimlerin yapılacağını bildirdi.

Sitede CNC makinelerin bakımlarının ve parça satışlarının yapılacağını, lokanta, banka şubesi gibi yerlerin de olacağını belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Bunlar akıllı bina konseptinde yapılacak binalar. MÜSİAD ile bu anlaşmayı yaptık ve kısa zaman içinde bu proje uygulamaya geçecek. İnşaat aşaması da maksimum 8 ayda bitirilip, burada yatırım yapmak isteyen firmalara tahsis edilecek. MÜSİAD, Halk Bankası ile yaptığı protokol çerçevesinde bu birimleri yatırımcılara uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle vermiş olacak. İnşallah çok yakın bir zamanda mimari ve diğer projeleri de sunarak inşaata başlanmış olacak. Bu güzel bir proje ve hayata geçtiğinde oradaki tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek birimler orada konuşlanmış olacak. Yatırımcılarımız hem zaman kaybından kurtulacak hem de maliyet noktasında daha hesaplı, konforlu birimlere sahip olacak."

Varlı, kısa zamanda Silah İhtisas OSB'nin 3 bin çalışanıyla hem il ekonomisine hem de ülkenin savunma sanayisine hizmet verecek pozisyona geleceğini bildirdi.