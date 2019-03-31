Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Son

Kırıkkale Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 409Toplam Seçmen : 136.134Açılan Sandık : 260Açılan Sandık Oranı : % 63,57Kullanılan Oy : 70.885Geçerli Oy : 68.781Katılım Oranı : % 82,07PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,2928.397İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 33,0822.752MHPSERDAR YARAR% 22,9615.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 409
Toplam Seçmen : 136.134
Açılan Sandık : 260
Açılan Sandık Oranı : % 63,57
Kullanılan Oy : 70.885
Geçerli Oy : 68.781
Katılım Oranı : % 82,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,2928.397
İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 33,0822.752
MHPSERDAR YARAR% 22,9615.795
BBPMUSTAFA BABACAN% 0,88606
SAADET PARTİSİFARUK VURGUN% 0,8550
DİĞER% 0,63430
DSPGÜRAY TOPAÇ% 0,18125
TKPEKİN ŞEN% 0,0853
VATAN PARTİSİNEZİH GÜLŞEN% 0,0750
BTPALİOSMAN KILAVUZ% 0,0323
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP ZAFER TEKİN% 51,832.038
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 45,351.783
SAADET PARTİSİÖMER ÇITAK% 1,9878
BTPENVER FATİH AYGÜL% 0,7931
DİĞER% 0,052
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 92,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 51,45498
MHPMUSTAFA ŞEN% 31,92309
CHPHASAN ERDAL% 15,91154
SAADET PARTİSİHAKAN ÖZKAN% 0,727
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 97,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 55,54301
MHPNAFİ YAKUT% 41,51225
DİĞER% 1,8510
CHPOKTAY BABADAĞ% 1,116
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURGUT ÖZDEM% 85,51.380
İYİ PARTİSERKAN KOCAOĞLU% 10,97177
MHPSONER MAZILIGÜNEY% 2,6643
SAADET PARTİSİALİ GÜNDOĞAN% 0,6210
BTPSELAMİ GÖBÜL% 0,254
KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 95,86


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 50,14871
MHPVEYSEL AYDEMİR% 48,59844
İYİ PARTİBERKAY İSMAİL HACIBALOĞLU% 0,8114
CHPSALİH BÜYÜKKAYA% 0,47
SAADET PARTİSİMURAT YILDIZ% 0,061
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 20,83
Katılım Oranı : % 86,1


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİDEDE YILDIRIM% 37,23398
İYİ PARTİNECATİ ALSANCAK% 32,93352
MHPMUSTAFA ALP SÜLSİPİROĞLU% 29,84319
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 37,5
Katılım Oranı : % 91,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL BİLDİK% 52,3307
AK PARTİKADİR ÇAKIROĞLU% 36,29213
CHPTAMER CİHAN% 11,4167
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 57,45
Katılım Oranı : % 86,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 52,073.599
AK PARTİAHMET SUNGUR% 37,442.588
İYİ PARTİİSMAİL DURSUN KUZUCU% 9,43652
SAADET PARTİSİHACI YUSUF KORKMAZ% 0,9163
BTPAHMET HAYDAR DİLMEÇ% 0,17
DİĞER% 0,043

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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