Kırıkkale Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 409Toplam Seçmen : 136.134Açılan Sandık : 260Açılan Sandık Oranı : % 63,57Kullanılan Oy : 70.885Geçerli Oy : 68.781Katılım Oranı : % 82,07PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,2928.397İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 33,0822.752MHPSERDAR YARAR% 22,9615.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|409
|Toplam Seçmen
| :
|136.134
|Açılan Sandık
| :
|260
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 63,57
|Kullanılan Oy
| :
|70.885
|Geçerli Oy
| :
|68.781
|Katılım Oranı
| :
|% 82,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET SAYGILI
|% 41,29
|28.397
|İYİ PARTİ
|MAHİR YILMAZ
|% 33,08
|22.752
|MHP
|SERDAR YARAR
|% 22,96
|15.795
|BBP
|MUSTAFA BABACAN
|% 0,88
|606
|SAADET PARTİSİ
|FARUK VURGUN
|% 0,8
|550
|DİĞER
|% 0,63
|430
|DSP
|GÜRAY TOPAÇ
|% 0,18
|125
|TKP
|EKİN ŞEN
|% 0,08
|53
|VATAN PARTİSİ
|NEZİH GÜLŞEN
|% 0,07
|50
|BTP
|ALİOSMAN KILAVUZ
|% 0,03
|23
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BAHŞİLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,8
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP ZAFER TEKİN
|% 51,83
|2.038
|MHP
|HALİL İBRAHİM BİŞKİN
|% 45,35
|1.783
|SAADET PARTİSİ
|ÖMER ÇITAK
|% 1,98
|78
|BTP
|ENVER FATİH AYGÜL
|% 0,79
|31
|DİĞER
|% 0,05
|2
BALIŞEYH
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 92,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ DEDELİOĞLU
|% 51,45
|498
|MHP
|MUSTAFA ŞEN
|% 31,92
|309
|CHP
|HASAN ERDAL
|% 15,91
|154
|SAADET PARTİSİ
|HAKAN ÖZKAN
|% 0,72
|7
ÇELEBİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 97,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YAŞAR ERDEMİR
|% 55,54
|301
|MHP
|NAFİ YAKUT
|% 41,51
|225
|DİĞER
|% 1,85
|10
|CHP
|OKTAY BABADAĞ
|% 1,11
|6
DELİCE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,7
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURGUT ÖZDEM
|% 85,5
|1.380
|İYİ PARTİ
|SERKAN KOCAOĞLU
|% 10,97
|177
|MHP
|SONER MAZILIGÜNEY
|% 2,66
|43
|SAADET PARTİSİ
|ALİ GÜNDOĞAN
|% 0,62
|10
|BTP
|SELAMİ GÖBÜL
|% 0,25
|4
KARAKEÇİLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,73
|Katılım Oranı
| :
|% 95,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|% 50,14
|871
|MHP
|VEYSEL AYDEMİR
|% 48,59
|844
|İYİ PARTİ
|BERKAY İSMAİL HACIBALOĞLU
|% 0,81
|14
|CHP
|SALİH BÜYÜKKAYA
|% 0,4
|7
|SAADET PARTİSİ
|MURAT YILDIZ
|% 0,06
|1
KESKİN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 20,83
|Katılım Oranı
| :
|% 86,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|DEDE YILDIRIM
|% 37,23
|398
|İYİ PARTİ
|NECATİ ALSANCAK
|% 32,93
|352
|MHP
|MUSTAFA ALP SÜLSİPİROĞLU
|% 29,84
|319
SULAKYURT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 37,5
|Katılım Oranı
| :
|% 91,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL BİLDİK
|% 52,3
|307
|AK PARTİ
|KADİR ÇAKIROĞLU
|% 36,29
|213
|CHP
|TAMER CİHAN
|% 11,41
|67
YAHŞİHAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,45
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN TÜRKYILMAZ
|% 52,07
|3.599
|AK PARTİ
|AHMET SUNGUR
|% 37,44
|2.588
|İYİ PARTİ
|İSMAİL DURSUN KUZUCU
|% 9,43
|652
|SAADET PARTİSİ
|HACI YUSUF KORKMAZ
|% 0,91
|63
|BTP
|AHMET HAYDAR DİLMEÇ
|% 0,1
|7
|DİĞER
|% 0,04
|3
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
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