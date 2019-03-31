Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Son

Kırıkkale Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 409Toplam Seçmen : 136.134Açılan Sandık : 347Açılan Sandık Oranı : % 84,84Kullanılan Oy : 94.908Geçerli Oy : 92.016Katılım Oranı : % 82,32PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,8338.494İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 32,2229.651MHPSERDAR YARAR% 23,1921.

Kırıkkale Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 409
Toplam Seçmen : 136.134
Açılan Sandık : 347
Açılan Sandık Oranı : % 84,84
Kullanılan Oy : 94.908
Geçerli Oy : 92.016
Katılım Oranı : % 82,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET SAYGILI% 41,8338.494
İYİ PARTİMAHİR YILMAZ% 32,2229.651
MHPSERDAR YARAR% 23,1921.340
BBPMUSTAFA BABACAN% 0,95878
SAADET PARTİSİFARUK VURGUN% 0,8738
DİĞER% 0,59539
DSPGÜRAY TOPAÇ% 0,2184
VATAN PARTİSİNEZİH GÜLŞEN% 0,0877
TKPEKİN ŞEN% 0,0876
BTPALİOSMAN KILAVUZ% 0,0439
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BAHŞİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP ZAFER TEKİN% 51,832.038
MHPHALİL İBRAHİM BİŞKİN% 45,351.783
SAADET PARTİSİÖMER ÇITAK% 1,9878
BTPENVER FATİH AYGÜL% 0,7931
DİĞER% 0,052
BALIŞEYH

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ DEDELİOĞLU% 50,88782
MHPMUSTAFA ŞEN% 29,93460
CHPHASAN ERDAL% 18,74288
SAADET PARTİSİHAKAN ÖZKAN% 0,467
ÇELEBİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 96,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYAŞAR ERDEMİR% 51,04465
MHPNAFİ YAKUT% 45,23412
CHPOKTAY BABADAĞ% 1,6515
DİĞER% 1,110
SAADET PARTİSİHÜSEYİN ÇELEBİ% 0,999
DELİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,09


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURGUT ÖZDEM% 85,51.380
İYİ PARTİSERKAN KOCAOĞLU% 10,97177
MHPSONER MAZILIGÜNEY% 2,6643
SAADET PARTİSİALİ GÜNDOĞAN% 0,6210
BTPSELAMİ GÖBÜL% 0,254
KARAKEÇİLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEYSEL AYDEMİR% 49,751.194
AK PARTİHÜSEYİN ÖZÇELİK% 491.176
İYİ PARTİBERKAY İSMAİL HACIBALOĞLU% 0,7518
CHPSALİH BÜYÜKKAYA% 0,4611
SAADET PARTİSİMURAT YILDIZ% 0,041
KESKİN

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 80,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİDEDE YILDIRIM% 35,66900
İYİ PARTİNECATİ ALSANCAK% 34,19863
MHPMUSTAFA ALP SÜLSİPİROĞLU% 30,15761
SULAKYURT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL BİLDİK% 56,54454
AK PARTİKADİR ÇAKIROĞLU% 35,12282
CHPTAMER CİHAN% 8,3467
YAHŞİHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,69


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN TÜRKYILMAZ% 50,926.001
AK PARTİAHMET SUNGUR% 40,064.721
İYİ PARTİİSMAİL DURSUN KUZUCU% 7,89930
SAADET PARTİSİHACI YUSUF KORKMAZ% 0,7892
DİĞER% 0,2833
BTPAHMET HAYDAR DİLMEÇ% 0,078

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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