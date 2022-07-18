KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ - Son Dakika
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KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ

18.07.2022 01:01

KIRIKKALE'nin Sulakyurt İlçe Belediye Başkanı MHP'li İsmail Bildik, ilçe meydanında vatandaşlarla oturduğu sırada baba ve 3 oğlu tarafından 'işgaliye bedeli' nedeniyle saldırıya uğrayarak darbedildi.

KIRIKKALE'nin Sulakyurt İlçe Belediye Başkanı MHP'li İsmail Bildik, ilçe meydanında vatandaşlarla oturduğu sırada baba ve 3 oğlu tarafından 'işgaliye bedeli' nedeniyle saldırıya uğrayarak darbedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçe meydanında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe meydanında vatandaşlarla oturan Belediye Başkanı Bildik, kıraathane sahibi Metin T. ile oğulları Yayla Mahallesi Muhtarı Satılmış T., Soner T. ve Bünyamin T. ile işgaliye bedeli yüzünden tartışmaya başladı. Bu sırada içlerinden biri işgaliye ücretini ödemeyeceklerini söyledi. Daha sonra Başkan Bildik'e tehdit ve hakarette bulunan baba ve üç oğlu, Başkan Bildik'i darbetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bildik, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne giderek sağlık raporu aldı. Olayın şüphelileri ise Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden Satılmış T. ve Soner T. gözaltına alınırken, Başkan Bildik ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

MHP İL BAŞKANI: GEREKLİ ŞİKAYETLER YAPILMIŞTIR

Hastane çıkışında açıklama yapan MHP İl Başkanı Av. Murat Abalı, "Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Sulakyurt Belediye Başkanımız İsmail Bildik meydanda vatandaşları ile istişare ederken, darp olayı ile karşı karşıya kaldı. Başkanımız oradaki esnaflarla yapılan işgaliyeler, usulsüz işlemlerle ilgili görevi gereğince uyarı yaparken böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu olayın karşı tarafı belediye başkanımızın yanına gelerek dükkanının kapatılıp kapatılmayacağını soruyor. Belediye başkanımızda böyle bir kapatma işleminin yok ama yasal prosedürün yapılacağını söylüyor. Belediye kanunu gereğince işlemlerin yapılacağını söylüyor. Ne yazık ki bu aile kendisine saldırıda bulunuyor ve böyle bir darp olayı gerçekleşiyor. Gerekli şikayetler yapılmıştır. Belediye başkanımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

BAŞKAN BİLDİK: Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik ise "Normalde işgaliye bedeli ödemesi gerekiyor. Bu arkadaşlar gelip işgaliye bedelini ödemeyeceklerini söyledi. Biz ise yasal olan neyse öyle olacağını söylediğimizde şahsın ağabeyi bize tehdit etti ve hakaret bulundu. Daha sonra baba ve üç oğlu beni darbettiler. Gidip şikayetimizi verdik. İlçe hastanesinden buraya sevk edildim. Gerekli işlemler yapıldı. İlçemiz adına üzücü bir şey. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sol omuzumu kaldıramıyorum, parmağımda çatlak var. Kollarımda ve bacaklarımda sıyrıklar var. Çok şükür durumum iyi" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kırıkkale, Sulakyurt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRIKKALE-SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI BİLDİK, BABA VE 3 OĞLU TARAFINDAN DARBEDİLDİ - Son Dakika
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