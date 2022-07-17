Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı! - Son Dakika
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Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!

17.07.2022 19:03
Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!

Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçe merkezinde bulunan bir mahallenin muhtarı ve çocukları tarafından saldırıya uğradı. Muhtarın, silahını göstererek Bildik'i ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

4 kişilik gurup, bugün ilçe merkezinde Belediye Başkanı İsmail Bildik'e saldırarak Bildik'i darp etti. Saldırganlardan birinin mahalle muhtarı olduğu ve daha önce uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yattığı öğrenildi

SİLAHINI GÖSTEREREK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Muhtarın, İsmail Bildik'e hakaret ettiği gerekçesiyle daha önce yargılandığı ve ceza aldığı bildirildi. Üç oğluyla birlikte Belediye Başkanı'na saldıran muhtarın, silahını göstererek Bildik'i ölümle tehdit etti öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI DARP RAPORU ALDI

Kavga çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olayda hafif şekilde yaralanan Bildik'in darp raporu aldığı ve saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

İsmail Bildik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı! - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı! - Son Dakika
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