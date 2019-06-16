Son Dakika Haberleri: KIRIKKALE- Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü
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KIRIKKALE- Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü

37 dakika önce

Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü(Tür: Yurt)

KIRIKKALE- Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü
(Tür: Yurt)
KIRIKKALE- Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
Sulakyurt, Güncel
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