KIRIKKALE- Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü
37 dakika önce
Sulakyurt ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
KIRIKKALE- Sulakyurt
ilçesinde selin etkilediği alanların havadan görüntüsü
(Tür: Yurt)
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