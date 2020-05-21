KIRIKKALE Tanzanya'dan getirilen çift, kedi ve köpekleri ile karantinada - Son Dakika

Tanzanya'dan getirilen çift, kedi ve köpekleri ile karantinada

TANZANYA'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönen otel işletmecisi Ulvi Berktaş (36) ve eşi, Kırıkkale'de kedi ve köpeği ile birlikte karantinaya alındı. Ulvi Berktaş, kedi ve köpeğini Tanzanya'da bırakamadığı için daha önce ülkeye dönemediğini söyledi.

Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda Jambiani köyünde yaklaşık 3 yıldır butik otel işletmeciliği yapan Ulvi ve Gül Berktaş çifti, koronavirüs salgını sürecinde oteli kapattı. Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan çift, evcil hayvanların ülkeye girişinin durdurulduğunu öğrendi. Çift, 9 yıldır yanlarında olan köpek ile 6 yıldır besledikleri kedi için dönüşü erteledi. Ulvi ve Gül Berktaş, evcil hayvan kısıtlamasının kaldırılması ardından geçen hafta Tanzanya'dan getirilen 53 kişi işe birlikte yurda döndü. Berktaş çifti, yanlarında getirdikleri hayvanları ile Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda gözlem altına alındı.

'KALDIĞIMIZ KOŞULLAR ÇOK İYİ'

Ulvi Berktaş, Tanzanya'da yaklaşık 60 gün boyunca kendilerini karantinaya aldıklarını belirterek, "Evcil hayvanların uçuş yasağı olduğu için Türkiye'ye dönemedik. Fakat bu süreçte geçen hafta Büyükelçilik'ten gelen telefon ile tekrar bir tahliye uçuşu yapılacağını ve evcil hayvanların uçuşlara alındığı öğrendik. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak adına köpeğimiz ve kedimiz ile birlikte bilet aldık. Sorunsuz bir uçuşun ardından Ankara'ya indik, yaklaşık 7 saatlik bir uçuş oldu. Havalimanı sorumluları bizi uçağın içerisinde karşıladı, direkt yanımıza geldi, evcil hayvanlar hususunda bize bilgi verdi. Uçaktan ilk biz indik, indiğimizde bizi iki veteriner arkadaş bekliyordu. Evraklarımız, aşılar incelendi, tutanaklar tutuldu. O süreçte çok endişeliydik; ama iyi atlattık. Yurt ekibi bizlere yardımcı oldu, yurtta giriş odası bize ayarlandı. Kaldığımız koşullar çok iyi, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.