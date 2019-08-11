KIRIKKALE Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

Terliğini almak için girdiği ırmakta kaybolduKIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu.

Terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 ay önce ailesiyle birlikte Bahşılı ilçesine gelen Saile Vatandus, arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü. Vatandus, iddiaya göre terliğini almak için suya girince sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ile birlikte gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı. İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekibi, suya girerek küçük çocuğu ararken, diğer ekipler de ırmak kenarında tarama çalışması yaptı. Şu ana kadar yapılar aramalarda çocuk bulunamadı. Arama çalışmaları sürdürülüyor.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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