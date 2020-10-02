Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 80 tablet desteğinde bulundu.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, evlerinde bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmadığı için uzaktan eğitim programından geri kalan öğrencilerin programa dahil olabilmeleri adına Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan projeye 80 tabletle katkıda bulunuldu.

Tabletleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teslim eden Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, pandemi sürecinin eğitim alanında da birçok olumsuzluğa neden olduğunu aktardı.

Yaşanan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun eğitimin aksamaması gerektiğini ifade eden Varlı, KTSO'nun sosyal yaşama destek noktasında her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Yusuf Tüfekçi de duyarlı davranışlarından ve eğitime desteklerinden dolayı Varlı ve yönetim kurulu ile oda üyelerine teşekkür etti.