Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı

02.05.2022 16:18

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, yola fırlayan tilkiye çarpmamak için manevra yapınca takla attı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, yola fırlayan tilkiye çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Hurdaya dönen araçta aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Metin idaresindeki 06 DZ 5569 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün tilkiye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla yoldan çıktı. Defalarca takla atan araçtaki sürücü Uğur (42), eşi Satı (41), çocukları Umut (16), Arda (16) ve Poyraz (2) Metin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı

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Kırıkkale, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bayramları kabusa döndü, tilkiye çarpmamak takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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