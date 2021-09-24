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Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı

24.09.2021 16:19
Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı, System.String[]

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensuplarınca Hüseyin Kahya Parkı'nda temizlik yapıldı.

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tuner Alp Tekin, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak "Çevrecilik Milliyetçiliktir" anlayışıyla hareket ettikleri, bu yolda ortaöğretim teşkilatıyla birlikte temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu vesileyle bütün vatandaşları çevreyi temiz tutmaya davet eden Tekin, eğitim, kültür, sanat, spor ve çeşitli faaliyetlere ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı
Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı
Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı
Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı

Ülkü Ocakları, Alp Tekin, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı - Son Dakika


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