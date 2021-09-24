Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığınca parkta temizlik yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensuplarınca Hüseyin Kahya Parkı'nda temizlik yapıldı.

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Tuner Alp Tekin, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak "Çevrecilik Milliyetçiliktir" anlayışıyla hareket ettikleri, bu yolda ortaöğretim teşkilatıyla birlikte temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu vesileyle bütün vatandaşları çevreyi temiz tutmaya davet eden Tekin, eğitim, kültür, sanat, spor ve çeşitli faaliyetlere ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.