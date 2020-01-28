Kırıkkale UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü - Son Dakika

ULUSAL Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Elazığ' ve Malatya'daki çalışmalarını tamamlayarak Kırıkkale'ye döndü.

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak Cuma saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Kırıkkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde görev alan 1 doktor, 3 paramedik, 4 ATT ve 3 sağlık memurundan oluşan UMKE ve 112 ekipleri, 1 UMKE aracı ve 2 Ambulans ile deprem bölgesine 22.30'da hareket etmişti.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sabah 08.00'de deprem bölgesine ulaşan ekipler, enkaz altından yaralı çıkartmaya ve bu yaralıların hastane nakil işlemlerini gerçekleştirmek için çalışan ekipler, Kırıkkale'ye dönüş yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren UMKE ekibine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş, "Ülkemizde olası tüm afetlerde her zaman ekiplerimizin hazır olduğunu bildirir, meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." dedi.