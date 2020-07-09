Kırıkkale Üniversitesi ile KOSGEB arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kırıkkale Üniversitesi ile KOSGEB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kırıkkale Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında "Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Kırıkkale Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında "Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü" imzalandı.

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Kırıkkale Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, protokolü, Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili iş birliğini artırmada ve ilerletmede önemli bir yapı taşı olarak gördüğünü belirtti.

KOSGEB desteklerinin bundan sonraki süreçte Kırıkkale'de bulunan sanayicilere, KOBİ'lere ve girişimcilere fazlasıyla aktarılmasına vesile olacağını vurgulayan Uzkurt, şöyle konuştu:

" Türkiye'de bulunan işletmelerin yüzde 99'u KOBİ vasfı taşıyor. Bu KOBİ'leri ayakta tutmayı, sürdürülebilir kılmayı, onları güçlendirmeyi, Ar-Ge, inovasyon kapasitelerini artırmayı, katma değerli üretimlerini artırmayı, teknoloji altyapılarını güçlendirerek ekonomiye ivme kazandırmalarını sağlamamız lazım. Tam da burada KOSGEB devreye giriyor. KOSGEB olarak KOBİ'lerin A'dan Z'ye doğru her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendimizi konumlandırmış bulunmaktayız. Yani bir taraftan ihracata dönük projelerini desteklerken diğer taraftan üretim ve yatırıma dönük ve istihdama dönük, başka bir taraftan da yeni iş fikirleri ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimizin bu iş fikirlerini realize etmeye dönük desteklerimiz var. Bu desteklerimizi Kırıkkale'de bulunan İl Müdürlüğümüz vasıtası ile veriyoruz. Şimdi imzaladığımız protokol kapsamında da Kırıkkale Üniversitesinin birikimi, potansiyeli ve katkısı ile ümit ediyorum ki KOSGEB desteklerini ilimize daha fazla vermek için çaba sarf edeceğiz. Elbette bu destekleri verirken bir değerlendirme süreci oluyor. Biz idari anlamda KOSGEB yönetimi olarak bu projelere tek başımıza karar vermiyoruz. İşte tam burada, projeleri değerlendirirken üniversitelerimizin birikiminden, potansiyelinden öğretim üyelerimizin teknik anlamdaki katkılarıyla bu projelerin desteklenmesine karar veriyoruz."

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da protokolün iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uzkurt ve Aslan, iş birliği protokolünü imzaladı.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Üniversitesi ile KOSGEB arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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