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Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika

Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma

12.01.2022 19:33
Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan şahsın, öğrencilere sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderildiği iddia edildi. Üniversite, öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi H.Ö'nün sosyal medyada öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencilerin H.Ö'nün attığı mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlattı. Öğretim görevlisi H.Ö'nün, 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını söylediği belirtildi.

CHP'Lİ ÖNAL: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, yazılı açıklamasında söz konusu olayın herkesi rahatsız ettiğini belirterek, "Yaklaşık 30 yılı aşkın geçmişi, 35 bin öğrencisi ve yüzlerce öğretim üyesiyle şehrimizin göz bebeği olan üniversitemizin akademik kariyer, bilimsel tez ve makalelerle anılması gerekirken böylesine elim bir olayla anılması şehrimiz açısından da büyük talihsizliktir. Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir. Bununla birlikte, üniversitemizde görev yapan ve unvanı eğitimci olan bir kişinin öğrencilerimize bu denli ahlaktan uzak bir davranışta bulunduğu iddiası hukuk önünde de araştırılmalıdır. Memleketinden çıkıp Kırıkkale'mizde eğitim görmeye gelen yavrularımızı rahatsız eden bu çirkin olay ile ilgili soruşturulma başlatıldığı kamuoyuna yansımış olsa da olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin öğrencileri taciz ettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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