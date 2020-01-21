Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiası - Son Dakika
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Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiası

17 dakika önce

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına ilişkin TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiası, System.String[]

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına ilişkin TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, 17-18 Ocak tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen ve birçok vatandaşın görme kaybı yaşamasına neden olduğu iddia edilen olayın aydınlığa kavuşması ve hastaların tedavilerinin eksiksiz tamamlamaları için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiğini belirtti.

Kırıkkale'den Ankara'ya sevk edilen ve halen Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesinde tedavilerine devam edilen hemşehrilerini ziyaret ettiğini kaydeden Önal, konuyu mecliste dile getireceğini, ihmale sebep olan varsa hukuki zeminde takipçisi olacağını kaydetti.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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