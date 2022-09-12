Öğle saatlerinde yerleşkenin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında çalışan Y.C. (56), aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.

Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

Yenişehir, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Üniversitesinde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

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