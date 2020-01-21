Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama - Son Dakika

Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama

7 saat önce

Kırıkkale Üniversitesinden, göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Kırıkkale Üniversitesinden, göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili "sağlık skandalı", "hastalar görme yeteneğini kaybetti" şeklinde doğru olmayan iddiaların yer aldığı belirtildi. Habere konu olan ilacın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı aktarılan açıklamada, gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanıldığı ifade edildi. İlacın kamu hastanelerinde de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilaç uygulanan bütün hastaların kör olduğu haberinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bu tür ilaçlarda ilaç reaksiyonu oluşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyi. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önünde bulundurularak araştırılmakta olup, net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır. Ancak çeşitli hasta iddialarında olduğu gibi yanlış ilaç verme zaten söz konusu değildir. Endikasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu, SUT tarafından net olarak tanımlanan ve belirtilen ilaç endikasyonları ışığında ilaç, göz hastalıkları hekimlerince uygulanmıştır."

Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çankırı'nın kaya tuzu, Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını karşılıyor
Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 04:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]