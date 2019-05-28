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Kırıkkale uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

20 dakika önce

Kırıkkale'de, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen şahıslara yönelik planlı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheli'den 5'i tutuklandı.

Kırıkkale uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen şahıslara yönelik planlı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 7 şüpheli'den 5'i tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu (ECXTACY) hap sattığı tespit edilen A.O, M.B, B.B, aracılık eden ve yardım eden A.Y ve İ.G.D isimli şahıslar ile E.N.T ve yine bu şahıslardan uyuşturucu hap satın alan D.D isimli şahıs olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltınaş alınan şahıslardan ayrıca A.O'dan 3 adet, İ.G.D'den 3 adet uyuşturucu hap elde edilmiş, şüphelilerden A.O, M.B, B.B,A.Y ve İ.G.D hakkında TCK-188 Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan, E.N.D ve D.D hakkında ise TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılmış hakkında TCK-188 suçundan işlem yapılan 5 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edilerek yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gömderildi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:26 Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa
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