KIRIKKALE VALİ SEZER'DEN GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELE BAYRAM ZİYARETİ - Son Dakika

KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, görev başındaki 112 Acil Çağrı merkezi, emniyet, jandarma, itfaiye ve salgın denetim ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kırıkkale Valisi Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile 112 Acil Çağrı Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ile kontrol noktalarında denetimlerde bulunan emniyet, jandarma ve il salgın denetim ekiplerini ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Ekiplerden, çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi alan Vali Sezer, görevli kadın personellere karanfil verdi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun baba evini ziyaret ederek ailesiyle bayramlaştı.

Bölge Trafik Denetleme Noktasında açıklamada bulunan Vali Sezer, "Ramazan Bayramı koronavirüs nedeniyle biraz buruk geçiyor. Vatandaşlarımız, tam kapanma nedeniyle evlerinde bayramlarını geçiriyor. Buradan, bu bayramı da vesile bilerek tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah yaptığımız dualar kabul olur ve bundan sonra koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler faydasını gösterir. Vatandaşlarımız, bundan sonraki bayramlarda en azından kucaklaşarak, aile ziyaretleri yaparak geçirme imkanları bulur" dedi.