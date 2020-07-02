Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğinden düğünlerde alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceklerinin duyurulması ile birlikte köy-sokak düğünlerine ilişkin olarak da bazı sosyal medya hesaplarında gerçek olmayan paylaşımlarda bulunularak bilgi kirliliğinin yaşandığı bildirildi. Özellikle eş, dost ve yakın akrabaların bir araya geleceği düğünlerde, hastalık bulaş ihtimalini kaldırmak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca tavsiye niteliğinde kararlar alındığı belirtilerek, düğün salonlarında yapılacak törenlerin en kısa sürede kurallara uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.



"23.00'da tüm faaliyetler bitirilecek"



Açıklamada, "Köy/sokak düğünlerinde kurallara uygun olarak düğünlerin gerçekleştirilmesi, düğün süresince özellikle kadınların ev içerisinde program yaptığı, yemek ikramlarının çoğu zaman ev ve kapalı alanlarda yapıldığı da dikkate alındığında düğün kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin 'bayrak merasimi, kına gecesi, gelin alma vb.' daha önce 2-3 güne yayılan programların mümkün olduğunca aynı gün, en kısa süre içerisinde tamamlanması, düğünün gerçekleştirildiği gün en geç saat 23.00'da tüm faaliyetlerin bitirilmesi, düğün davetiyelerinde de düğüne katılacak kişilerin asgari sayıda katılması, sosyal mesafe kurallarına, maske takma zorunluluğu ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde hatırlatıcı cümlelere yer verilmesi yönünde karar alındı" ifadeleri kullanıldı.



Düğünlerde sık sık sosyal mesafe, maske kullanma zorunluluğu ve hijyen kurallarına riayet etme konularının anonsla misafirlere hatırlatılması gerektiği bildirildi. - KIRIKKALE