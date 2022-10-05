Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı

05.10.2022 09:46
Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı

Kırıkkale Valiliğince amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunuldu.

Kırıkkale Valiliğince amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunuldu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, bir şehrin ekonomisiyle değil, sanatı, estetiği ve sporuyla beraber geliştiğini söyledi.

Devletin spor alanında gösterdiği gayretin takdir edilmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Hakikaten hiçbir bölgeyi gözetmeksizin her yerde spor tesislerimizin sayısı arttı. Türk milleti, bütün coğrafyasıyla beraber çok yetenekli bir millet. Eğer imkan verilirse dünyanın en başarılı sporcularını çıkaracağımıza inanıyorum. Kırıkkale'de olduğum müddetçe kentin sporuna ve sporcusuna elimden gelen desteği vereceğim." diye konuştu.

Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin ise yardımların amatör spor kulüpleri için çok büyük destek ve katkı sağladığına dikkat çekerek, Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüplere spor malzemelerinin dağıtıldığı törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, il müdürleri, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Öte yandan, Vali Tekbıyıkoğlu, katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden sporculara makamında altın hediye etti.

YORUMLAR
500
Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Muz Üretimi Bilgilendirme Toplantısına Katıldı Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Muz Üretimi Bilgilendirme Toplantısına Katıldı Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı Pan-Afrikan Yapay Zeka Konferansı Etiyopya'da başladı
Kaynak: AA

Konferans, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 16:37:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement