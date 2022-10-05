Kırıkkale'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtıldı

Kırıkkale Valiliğince amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulunuldu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, bir şehrin ekonomisiyle değil, sanatı, estetiği ve sporuyla beraber geliştiğini söyledi.

Devletin spor alanında gösterdiği gayretin takdir edilmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Hakikaten hiçbir bölgeyi gözetmeksizin her yerde spor tesislerimizin sayısı arttı. Türk milleti, bütün coğrafyasıyla beraber çok yetenekli bir millet. Eğer imkan verilirse dünyanın en başarılı sporcularını çıkaracağımıza inanıyorum. Kırıkkale'de olduğum müddetçe kentin sporuna ve sporcusuna elimden gelen desteği vereceğim." diye konuştu.

Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin ise yardımların amatör spor kulüpleri için çok büyük destek ve katkı sağladığına dikkat çekerek, Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüplere spor malzemelerinin dağıtıldığı törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, il müdürleri, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Öte yandan, Vali Tekbıyıkoğlu, katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden sporculara makamında altın hediye etti.