Kırıkkale Valiliğinden çağrı:

Kırıkkale Valiliği, sıcak hava dalgasından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için "sevimli dostlarımızın su ihtiyacını karşılayalım" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.



Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının ortasında Kırıkkale'de termometreler 34 dereceye kadar yükselirken, Kırıkkale Valiliği sıcak havaların sokak hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada gereken hassasiyeti göstermenin önemli olduğunu belirtti. Sosyal paylaşım sitelerinden "onları unutmayalım" diyerek paylaşımda bulunan valilik, "İlimizde son yılların en sıcak Mayıs ayını yaşadığımız şu günlerde sokakta kalan sevimli dostlarımızın su ihtiyacını karşılayalım. Bir kap su da siz bırakın lütfen" açıklamasını yaptı. - KIRIKKALE