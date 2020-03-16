Kırıkkale Valiliğinden İspanya'dan dönen grup açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale Valiliğinden İspanya'dan dönen grup açıklaması - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğinden İspanya'dan dönen grup açıklaması

6 saat önce

Kırıkkale Valiliği, bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek İspanya'dan dönen öğrenci ve öğretmenlerin gerekli tetkiklerinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden İspanya'dan dönen grup açıklaması, System.String[]

Kırıkkale Valiliği, bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek İspanya'dan dönen öğrenci ve öğretmenlerin gerekli tetkiklerinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.


Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün kaldıktan sonra Kırıkkale'ye dönen öğrenci ve öğretmenlerin hava alanında sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.


"Evlerinde 14 gün süre ile takip edilecek"


Açıklamada, "Kırıkkale'ye gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grup, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edilecek. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" denildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Barcelona, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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